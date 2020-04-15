Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın bir önceki bölümünde Osman Bey ile Balgay arasında ittifak anlaşması yapılmıştı. Osman Bey'in nasıl bir yol çizeceği izleyiciler tarafından merakla beklenirken, bu ittifak ile birlikte Dündar Bey'in akıbetinin ne olacağı araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle Kuruluş Osman'ın yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Peki, bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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