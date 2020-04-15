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Haberler Galeri Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın bir önceki bölümünde Osman Bey ile Balgay arasında ittifak anlaşması yapılmıştı. Osman Bey'in nasıl bir yol çizeceği izleyiciler tarafından merakla beklenirken, bu ittifak ile birlikte Dündar Bey'in akıbetinin ne olacağı araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle Kuruluş Osman'ın yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Peki, bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 13:25
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Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını engellemek için harekete geçti. Dizinin son bölümünün final sahnesinde yaşanan gelişme ise izleyiciyi şoke etti. Moğol komutanı Balgay, Osman Bey'e ittifak teklif etti. Osman Bey'in bu teklifi kabul etmesinin ardından neler olacağı merakla beklenmeye başlandı. Peki, Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte detaylar...

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Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engellemek için harekete geçti. Dündar, Osman Bey'e karşı yeni planlar kurdu Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurmak için harekete geçti.

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Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

Balgay'ın intikam için neler yapacağı heyecanla beklenirken, Osman Bey ile birlikte kurduğu ittifak herkesi şoke etti. Gündüz Bey'i beylik görevinde zorluklar bekledi.

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Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.