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Onur Tuna yeni imajıyla 'Icardi'ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu'ndan...

Mucize Doktor, Cesur Yürek, Mahkum, Filinta gibi dizilerle adından söz ettiren Onur Tuna, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündemde. Mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Tuna, Instagram hesabından sonra 'Yaz kafası' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. İmaj değiştiren oyuncunun son hali Icardi'ye benzetildi. Onur Tuna'nın yeni imajı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulurken, meslektaşı İsmail Hacıoğlu'ndan destek geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 11:05
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Onur Tuna yeni imajıyla ’Icardi’ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu’ndan...

Kariyerinin yanı sıra yakışıklılığıyla dikkat çeken Onur Tuna, son haliyle gündem oldu.

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Onur Tuna yeni imajıyla ’Icardi’ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu’ndan...

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye benzetildi.

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Onur Tuna yeni imajıyla ’Icardi’ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu’ndan...

İmaj değişikliğine giden Onur Tuna, sosyal medya hesabından paylaşığı fotoğrafına 'Yaz kafası' notunu düştü.

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Onur Tuna yeni imajıyla ’Icardi’ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu’ndan...

Ünlü oyuncunun yeni haline bazı sosyal medya takipçileri, "Geçici değil mi Onur?', 'Hiç olmamış gözlerin kaybolmuş', 'Her şey mi yakışır' gibi yorumlarda bulundu.

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Onur Tuna yeni imajıyla ’Icardi’ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu’ndan...

Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ise "Yaaa bu da yakışmış beeeaa. Gıcıkmısın olum sen?" diyerek arkadaşına destek çıktı.