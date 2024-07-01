01 Temmuz 2024, Pazartesi
Onur Tuna yeni imajıyla 'Icardi'ye benzedi! Takipçileri ikiye bölündü! İlk yorum İsmail Hacıoğlu'ndan...
Mucize Doktor, Cesur Yürek, Mahkum, Filinta gibi dizilerle adından söz ettiren Onur Tuna, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündemde. Mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Tuna, Instagram hesabından sonra 'Yaz kafası' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. İmaj değiştiren oyuncunun son hali Icardi'ye benzetildi. Onur Tuna'nın yeni imajı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulurken, meslektaşı İsmail Hacıoğlu'ndan destek geldi. İşte detaylar...
Giriş: 01.07.2024 11:05
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