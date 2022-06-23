Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

Son dönemlerde oynadığı dizilerde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna sosyal medyayı salladı. Onur Tuna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. Geçtiğimiz Ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisi biten Onur Tuna'nın yeni aşkını ilan etti. Tuna, gönlünü yine ünlü bir meslektaşına kaptırdı. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...