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Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

Son dönemlerde oynadığı dizilerde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna sosyal medyayı salladı. Onur Tuna, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. Geçtiğimiz Ocak ayında Hande Doğandemir ile ilişkisi biten Onur Tuna'nın yeni aşkını ilan etti. Tuna, gönlünü yine ünlü bir meslektaşına kaptırdı. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 23.06.2022 10:18
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Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

Başrolünde yer aldığı Mahkum dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatil için Filipinler'e giden Onur Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

Özel hayatıyla konuşulmayı sevmeyen ve bu konudaki sorulara da hep tepkiyle yaklaşan oyuncunun tatil paylaşımıyla resmen ilan-ı aşk etti.

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Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

Ünlü oyuncu, tatilde verdiği bir pozu sevgilisini etiketleyerek yayınladı. Tuna'nın etiketlediği ismin kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

Öte yandan Tuna'nın aşk yaşadığı ünlü oyuncu da kendi sosyal medya hesabında sevgilisiyle verdiği pozu kalp emojisiyle yayınladı.

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Onur Tuna sosyal medyadan aşkını haykırdı! Yine gönlünü meslektaşına kaptırdı | O dizilerin yıldızıyla...

İşte başta Onur Tuna'nın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...