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Onur Büyüktopçu’dan samimi itiraflar: Tuvalet temizledim
Çarkıfelek programıyla ekranlara geri dönen Onur Büyüktopçu, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk oldu. Kendisiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunan Büyüktopçu, eğitim gördüğü yıllarda yaşadığı zorlukları anlattı. 22 yaşında eğitim için İngiltere'ye giden ünlü sunucu, yıllarca tuvalet temizleyerek kendisine baktığını itiraf etti.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:05
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