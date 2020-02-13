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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…
Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile adını duyuran Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programında yaptığı sunuculuğu ile fenomen haline geldi. 2. Sayfa programının bugünkü bölümüne konuk olan Onur Büyüktopçu ünlüler dünyası ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Herkesin birbirinin kuyusunu kazmaya çalıştığını söyleyen Büyüktopçu, "Bu kadar pis olduğunu bilseydim ünlü olmak istemezdim" dedi.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 14:51
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