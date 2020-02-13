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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile adını duyuran Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programında yaptığı sunuculuğu ile fenomen haline geldi. 2. Sayfa programının bugünkü bölümüne konuk olan Onur Büyüktopçu ünlüler dünyası ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Herkesin birbirinin kuyusunu kazmaya çalıştığını söyleyen Büyüktopçu, "Bu kadar pis olduğunu bilseydim ünlü olmak istemezdim" dedi.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 14:51
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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray' karakteriyle döneme damgasını vuran Onur Büyüktopçu, özel hayatına ve ünlüler dünyasına dair olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…

İşte Onur Büyüktopçu'nun canlı yayında yaptığı o açıklamalar…

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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…

ÜNLÜLER HAREKETLERİNE DİKKAT ETMELİ!

* Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da 'sevgili' diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.

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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…

BEN DE İHANETE UĞRADIM

* İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok.

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Onur Büyüktopçu’dan olay yaratacak açıklama: Bu kadar pis olduğunu bilseydim…

* Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum.