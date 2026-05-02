Onu ilk İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Küçük İbo’yu şimdi görenler şaşkın

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi

90'lı yılların çocuk yıldızlarından biri olan Küçük İbo, yani Halil İbrahim Küçük, şimdilerde çok farklı bir hayat sürüyor. Henüz 12 yaşında Şanlıurfa'da İbrahim Tatlıses'in sahnesine atlayarak hayatı değişen o küçük çocuk, bugün eğitimli bir mühendis ve girişimci olarak karşımıza çıkıyor.

90'lı yıllarda ekran başına kilitlendiğimiz o yanık sesli çocuk yıldız, şimdilerde bambaşka bir kimlikle karşımızda! Küçük İbo'nun hikayesi, bir hayalin cesaretle birleştiği o meşhur konser anıyla başladı. Tatlıses'in Şanlıurfa konserinde mikrofonu kapmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir ses haline geldi.

Tatlıses'in keşfiyle başlayan bu yolculuk, onu kısa sürede Hülya Avşar Show ve İbo Show gibi dev prodüksiyonların vazgeçilmez konuğu yaptı. - 1997-2000 yılları arasında kendi adını taşıyan dizisiyle tam 4 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estirdi. - Yanık sesiyle çıkardığı albümler satış rekorları kırarken, o dönemin en çok konuşulan magazin figürlerinden biri olmayı başardı.

🎓 SAHNE IŞIKLARINDAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE Pek çok çocuk yıldız şöhretin parıltısına kapılıp eğitimi ihmal ederken, Halil İbrahim Küçük ters köşe yaptı. Ergenlik döneminde sesinin değişmesiyle müzik kariyerine zorunlu bir mola veren ünlü isim, bu süreci akademik başarıyla taçlandırdı. - Küçük İbo, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nden mezun olarak teknik bir kariyere adım attı.

🥘 ON PARMAĞINDA ON MARİFET Şimdilerde daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Küçük İbo, sadece mühendisliğiyle değil, gastronomi dünyasındaki girişimleriyle de adından söz ettiriyor.

Özellikle künefe ustalığı ve bu alandaki girişimleriyle zaman zaman gündeme gelerek "on parmağında on marifet" dedirtiyor.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ: ESTETİK Mİ YAPTIRDI? 42 yaşındaki şarkıcının sosyal medyada paylaşılan karesi, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Yıllar içindeki değişimiyle takipçilerini şaşırtan ünlü ismin, özellikle yüz hatlarındaki belirgin farklılıklar dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının son haliyle ilgili binlerce yorum yaparken; değişimini doğal bulanların yanı sıra, estetik müdahale ihtimalini dile getirenler de oldu.