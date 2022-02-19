Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Arkadaş ortamında tanışan ve ilk görüşte aşık olan ikilinin yaz aylarında evleneceği sürüldü. İlişki haberiyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Enver eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslı Enver'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...