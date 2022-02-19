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Haberler Galeri Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…

Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Arkadaş ortamında tanışan ve ilk görüşte aşık olan ikilinin yaz aylarında evleneceği sürüldü. İlişki haberiyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Enver eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslı Enver'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

Giriş Tarihi: 19.02.2022 16:20
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Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…

Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztahran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birbirlerinin ailesi ile tanışan çiftin yaz aylarında evlenmeye hazırlandığı öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…

Yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver'in eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslı Enver'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

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Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…

ÖNDER ÖZTARHAN - NAZLI KEÇİLİ

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Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…
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Önder Öztahran’la aşk yaşayan Aslı Enver’in ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden daha ünlüymüş…