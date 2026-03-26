Önce hesaplarını kapattı, sonra köprüden atladı: Kübra Karaaslan hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 09:47 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 09:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

21 yaşındaki genç fenomen Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü bir intihar olayı yaşandı. Sosyal medyada tanınan 21 yaşındaki Kübra Karaaslan, çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen kendini köprüden aşağı bıraktı. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ Olay, köprünün Yalova Altınova mevkisinde meydana geldi. Korkuluklara çıkan Karaaslan'ı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak genç kadını ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların uzun süren uğraşları ve müdahalelerine rağmen, 21 yaşındaki genç kadın bir anda kendini boşluğa bıraktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. GENÇ FENOMEN İNTİHAR ETTİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMIŞ Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kimlik tespiti çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi. Genç kadının, yaşamına son vermeden kısa bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.