Önce hesaplarını kapattı, sonra köprüden atladı: Kübra Karaaslan hayatını kaybetti

21 yaşındaki genç fenomen Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü bir intihar olayı yaşandı. Sosyal medyada tanınan 21 yaşındaki Kübra Karaaslan, çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen kendini köprüden aşağı bıraktı. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Olay, köprünün Yalova Altınova mevkisinde meydana geldi. Korkuluklara çıkan Karaaslan'ı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak genç kadını ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların uzun süren uğraşları ve müdahalelerine rağmen, 21 yaşındaki genç kadın bir anda kendini boşluğa bıraktı.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

GENÇ FENOMEN İNTİHAR ETTİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kimlik tespiti çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi. Genç kadının, yaşamına son vermeden kısa bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Karaaslan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Ümraniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından, genç fenomenin naaşı gözyaşları içerisinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kübra Karaaslan kimdir?

Kübra Karaaslan, TikTok platformunda ürettiği eğlenceli ve samimi içeriklerle tanınan, özellikle Fenerbahçe taraftarlığı ve enerjik kişiliğiyle ön plana çıkan 21 yaşında bir sosyal medya içerik üreticisidir.

Kübra Karaaslan neden öldü?

Genç fenomenin 23 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da yaşamına son verdiği bildirilmiştir.

Kübra Karaaslan kaç yaşındaydı?

Vefat ettiğinde 21 yaşındaydı.

Kübra Karaaslan nereli?

Aslen nereli olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, yaşamını İstanbul'da sürdürmekteydi.

Kübra Karaaslan'ın mezarı nerede?

Cenazesi, İstanbul'da bulunan Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilmiştir.

