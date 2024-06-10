Ömer'in Nisa'sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 2. kez nikah masasına oturdu! Düğün saçı alay konusu oldu...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle hafızalara kazınan Merve Dizdar, Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. Son olarak Ömer dizisinde Nisa rolüyle karşımıza çıkan Dizdar'ın düğn kareleri sosyal medyada gündem oldu. Sade bir gelinlik tercih eden oyuncunun saçları ise eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in düğününden ilk kareler...