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Ömer'in Nisa'sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 2. kez nikah masasına oturdu! Düğün saçı alay konusu oldu...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle hafızalara kazınan Merve Dizdar, Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. Son olarak Ömer dizisinde Nisa rolüyle karşımıza çıkan Dizdar'ın düğn kareleri sosyal medyada gündem oldu. Sade bir gelinlik tercih eden oyuncunun saçları ise eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in düğününden ilk kareler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:02
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Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 11 ay önce tanıştılar! Düğün saçı alay konusu oldu...

İkinci kez evlenen Merve Dizdar, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 11 ay önce tanıştılar! Düğün saçı alay konusu oldu...

Masumlar Apartmanı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu, son olarak 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar'dan 2021 yılında boşanmıştı.

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Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 11 ay önce tanıştılar! Düğün saçı alay konusu oldu...

Biten ilişkisinin ardından Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de buldu.

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Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 11 ay önce tanıştılar! Düğün saçı alay konusu oldu...

Yaklaşık 11 ay önce sosyal medya üzerinden aşklarını ilan eden ünlü çift bugün dünyaevine girdi.

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Ömer’in Nisa’sı Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi! 11 ay önce tanıştılar! Düğün saçı alay konusu oldu...

İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARELER

2. Sayfa'nın haberine göre; Dizdar ile Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.