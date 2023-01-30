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Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şoke etti! İlk kez gören şaştı kaldı

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle izleyicilerden tam puan alan Gökçe Bahadır gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden olan Bahadır'ın özel hayatı da yakın takibe alındı. Geçtiğimiz yıl müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun bir dönem kiminle evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:16
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Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şok etti! İlk kez gören şaştı kaldı

Ömer dizisiyle ekrana geri dönen Gökçe Bahadır izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan Bahadır'ın özel hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şok etti! İlk kez gören şaştı kaldı

Geçtiğimiz yıl müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun bir dönem kiminle evli olduğunu gören şaştı kaldı.

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Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şok etti! İlk kez gören şaştı kaldı

İşte Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın eski eşi...

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Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şok etti! İlk kez gören şaştı kaldı

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Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şok etti! İlk kez gören şaştı kaldı

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