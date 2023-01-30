Ömer’in Gamzse’si Gökçe Bahadır’ın eski eşi şoke etti! İlk kez gören şaştı kaldı

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle izleyicilerden tam puan alan Gökçe Bahadır gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden olan Bahadır'ın özel hayatı da yakın takibe alındı. Geçtiğimiz yıl müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun bir dönem kiminle evli olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın eski eşi...