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Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

Ömer dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır geçtiğimiz kasım ayında 41 yaşına girmişti. Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkarken ve Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşayan Bahadır zamanla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bahadır'ın yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:27
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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı 'Ömer' dizisi ile dikkat çeken Gökçe Bahadır merak edilen isimlerden oldu.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dizideki sıfır makyaj halleri ile övgüleri toplarken, oyuncunun ortaya çıkan eski görüntüleri şaşkına çevirdi. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

Bensu Soral