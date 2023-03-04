Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır da estetik güzeli çıktı! Eski fotoğrafları ele verdi

Ömer dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır geçtiğimiz kasım ayında 41 yaşına girmişti. Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkarken ve Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşayan Bahadır zamanla ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bahadır'ın yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...