Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle ekrana geri dönen Gökçe Bahadır gündeme oturdu. Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkarken ve Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Bahadır oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...