23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle ekrana geri dönen Gökçe Bahadır gündeme oturdu. Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkarken ve Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Bahadır oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:06
  • 1
  • 154
Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Şimdilerde Ömer dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu yıllar önceki haliyle olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 154
Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Bahadır'ın estetiksiz hali şoke etti.

  • 3
  • 154
Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

  • 4
  • 154
Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Şükran Ovalı

  • 5
  • 154
Ömer dizisinin Gamzse’si Gökçe Bahadır estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Şükran Ovalı