12 Ağustos 2023, Cumartesi
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı
Fazla kilolarından kurtulmak için mide ve bağırsak ameliyatı olan Seren Serengil dumping sendromuna yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen ve ölümden dönen Serengil, fenalaşınca bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Sedyeden fotoğrafını paylaşan ünlü isim, yaşadıklarını anlatıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 12.08.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 13:16
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