Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

"Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatlarını da yaptırmayın. Mide küçültmede bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit by pass beni 43 kg'ya düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım, safra kesem alındı. Böbrekte taş oldu, karaciğer için siroz gidiyor dendi, çoklu organ yetmezliğine gidiyordum, neyse ki geri dönüşüm ameliyatı oldum."