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Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

Fazla kilolarından kurtulmak için mide ve bağırsak ameliyatı olan Seren Serengil dumping sendromuna yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen ve ölümden dönen Serengil, fenalaşınca bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Sedyeden fotoğrafını paylaşan ünlü isim, yaşadıklarını anlatıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 13:16
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Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, fazla kiloları nedeniyle bıçak altına yatmıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanan ve 43 kiloya kadar düşen isim, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.

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Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

"Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum" açıklamasında bulunan Serengil, birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Ünlü şarkıcı, yeniden hastaneye yattı.

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Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

"HER YEMEKTEN SONRA FENALAŞIYORUM"

Çarpıntı, fenalık ve nefes alamama problemleri olduğunu belirten Seren Serengil, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı:

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Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

"Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatlarını da yaptırmayın. Mide küçültmede bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit by pass beni 43 kg'ya düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım, safra kesem alındı. Böbrekte taş oldu, karaciğer için siroz gidiyor dendi, çoklu organ yetmezliğine gidiyordum, neyse ki geri dönüşüm ameliyatı oldum."

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Ölümden dönmüştü! Seren Serengil yeniden hastaneye kaldırıldı

"Yüzde elli şans verdi doktor, yaşar yaşamaz neyse ki ameliyattan sonra kilo aldım, toparladım, biraz ama her yemekten sonraki fenalaşma hissim maalesef geçmedi. Yemek yediğim anda sofrada 10 dakika duramıyorum, dünya başıma yıkılıyor, midem bulanıyor, istifra ediyorum, tuvaletten çıkamıyorum."