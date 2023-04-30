30 Nisan 2023, Pazar
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım
Zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 44 kiloya kadar düşen ve ölümden dönen Seren Serengil uzun süre tedavi görmek zorunda kalmıştı. Bir süre serumla beslenen Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı. Hastane odasından çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, "Yakında butik bir hastane açacağım. Öyle görünüyor" dedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:12
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