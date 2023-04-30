Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

SEVGİLİSİ ZOR GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcıyı kötü gününde yine sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşayan ve 'aşk yeniden' kararı alan Serengil, bir diğer paylaşımında ise, ''Refakatçim aşkım. Her zamanki gibi 'gelme' derim. Yoksa yalnız bırakmaz ameliyata girip çıkana kadar. Canım o benim'' ifadelerine yer verdi.