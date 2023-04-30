30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

Zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 44 kiloya kadar düşen ve ölümden dönen Seren Serengil uzun süre tedavi görmek zorunda kalmıştı. Bir süre serumla beslenen Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı. Hastane odasından çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, "Yakında butik bir hastane açacağım. Öyle görünüyor" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 13:12
  • 1
  • 9
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

Zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve hızla kilo veren Seren Serengil'in organları iflas etme noktasına gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

Uzun süre serumla beslenen ünlü isim, birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Kilo alma sorunu yaşadığını belirten sunucu, ''Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum'' açıklamasında bulunmuştu.

  • 3
  • 9
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

'BİR AMELİYAT GÜNÜ DAHA'

Seren Serengil yeniden ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden hastane odasında çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, ''Bir ameliyat günü daha. Yakında butik bir hastane açacağım. Öyle görünüyor'' sözleriyle duyurdu. Ancak Seren Serengil, ameliyata dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

  • 4
  • 9
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

SEVGİLİSİ ZOR GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcıyı kötü gününde yine sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşayan ve 'aşk yeniden' kararı alan Serengil, bir diğer paylaşımında ise, ''Refakatçim aşkım. Her zamanki gibi 'gelme' derim. Yoksa yalnız bırakmaz ameliyata girip çıkana kadar. Canım o benim'' ifadelerine yer verdi.

  • 5
  • 9
Ölümden dönmüştü! Seren Serengil bir kez daha ameliyat masasına yattı: Butik hastane açacağım

AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde "Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi sonlandırdım" dediği iş insanı Mustafa Rahman Tohma'ya geri dönmüştü.