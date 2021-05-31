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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

Geçtiğimiz günlerde ölümden dönen İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum'un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:02
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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi.

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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

İlker Aksum, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

Aksum'un, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

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Ölümden dönmüştü! İlker Aksum'un kaza nedeni belli oldu

'OLACAĞI VARMIŞ'
Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm.