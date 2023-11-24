Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocukları ile birlikte çıktıkları Yunanistan tatilinde kaza geçirerek ölümden dönmüştü. Ali Sabancı uzun yoğun bakım süreci sonrası sağlığına kavuşurken yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı estetik ameliyat için ABD'ye gitmişti. Kaza çiftin evliliklerinde de ağır hasara neden oldu. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutuyor.