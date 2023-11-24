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Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocukları ile birlikte çıktıkları Yunanistan tatilinde kaza geçirerek ölümden dönmüştü. Ali Sabancı uzun yoğun bakım süreci sonrası sağlığına kavuşurken yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı estetik ameliyat için ABD'ye gitmişti. Kaza çiftin evliliklerinde de ağır hasara neden oldu. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutuyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:08
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Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Emrecan ve Kaan Ali ile ağustos ayında Yunanistan tatiline çıktı. 24 Ağustos'ta lüks yatları ile Leros Adası'na demir attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

Akşam yemeği için Zodyak botuna binen çift kıyıya giderken kayalıklara çarptı.

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Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Leros Adası'ndaki hastaneye kaldırılan Ali Sabancı, hemen ameliyata alındı. 7 saat süren operasyonun ardından Türkiye'ye getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, uzun süre İstanbul Şişli'deki özel hastanede tedavi gördü.

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Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

Ali Sabancı uzun yoğun bakım süreci sonrası sağlığına kavuşurken yüzünden ağır yaralanan eşi Vuslat Doğan Sabancı, bir dizi estetik operasyon için ABD'ye gitti.

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Ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın evlilikleri de yara aldı! Eşini affetmiyor: Senin yüzünden!

"KAZAYI SENİN YÜZÜNDEN YAPTIK"

Kazada ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ile ilgili yeni bir dedikodu gündeme geldi. İddiayı Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinde taşıdı.

İşte o ifadeler: