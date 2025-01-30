30 Ocak 2025, Perşembe
Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı'yı çıldırttı
35 yıldır evlat hasretiyle yaşayan Hassi Akpınar, 13 yaşında dünyaya getirdiği çocuğunu bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Yıllar önce kayınvalidesi tarafından tehdit edilerek oğlunun hastaneye bırakıldığını söyleyen gözü yaşlı anne, anlattıklarıyla yürek yaktı. Bugün ise Akpınar'ı nikahsız hamile bırakan adam yaptığı ahlaksızlığı 'töre' diye savundu. Programın ilerleyen dakikalarında ise müjdeli haber geldi!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:45