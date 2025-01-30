Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı'yı çıldırttı

Bebeği Akpınar'ın kollarından alan baba Mehmet Emin Akpınar da yayına bağlandı. Baba,"Ben eşimle beraber her gün ağladım. Çalmadığım kağı gitmediğim yer kalmadı" şeklinde konuştu. Bebeği bırakan isimler arasında olan Mehmet Nuri Akpınar da yayına bağlandı. Hassi'ye "Ben seni de bebeğini de öldürürüm" diyen Mehmet Nuri Akpınar, "Bazı hatalar oldu. Ben anneme müdahale edemedim. Benim gönlüm rahattır. İnşallah bulunur. Babası suçlu. O çocuğuna sahip çıksaydı. Annem 'Ya ben ölürüm ya siz ölürsünüz' dedi. Biz ona karşı çıkamadık" dedi.