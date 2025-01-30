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Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı'yı çıldırttı

35 yıldır evlat hasretiyle yaşayan Hassi Akpınar, 13 yaşında dünyaya getirdiği çocuğunu bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Yıllar önce kayınvalidesi tarafından tehdit edilerek oğlunun hastaneye bırakıldığını söyleyen gözü yaşlı anne, anlattıklarıyla yürek yaktı. Bugün ise Akpınar'ı nikahsız hamile bırakan adam yaptığı ahlaksızlığı 'töre' diye savundu. Programın ilerleyen dakikalarında ise müjdeli haber geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:45
Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Hassi Akpınar, 1990 yılında Erzurum Numune Hastanesi'nde dünyaya getirdiği oğlunu bulmak için MÜge Anlı'dan yardım istedi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

13 yaşındayken anne olan Akpınar, çocuğunu sadece 3-4 saat görebildiğini daha sonra da kayınvalidesinin gelip onu aldığını, ona bebeğinin yerini sorduğunda ise "onu bıraktık, peşine düşersen seni de onu da öldürürüz" dediğini anlattı.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

35 yıldır evlat hasretiyle yaşayan Akpınar'ın anlattıkları karşısında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Dün, yayına bağlanan gizli bir tanık ise oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Gizli tanık, "Kayınvalide Şaziment'in asıl niyeti evde doğurtmak ve kimse görmeden bebeği öldürtmekti. Bunun için büyük gelinden yardım istedi. Büyük gelin yardım etmeyince hastaneye götürmek zorunda kaldılar. Büyük kaynı Hassi'yi öldürmek istedi. Tarım ilacı ile zehirlemek istediler. Kızın yaşı küçük olduğu için öldürmedi" dedi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

"TARIM İLACINI KENDİM İÇTİM"

Hassi Akpınar'ın kızları da kardeşlerini aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Hassi, "Eşime çok kırgındım. Sürekli tartışma baskı vardı. Babama söyledim. Ben tarım ilacını kendim içtim. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Daha da bir şey yapamadım. Bebeğim olacak diye hep onunla avundum. Kayınvalidem, 'Sen 100 yılda oğlumla evli kalsan seni boşatacağım' dedi. Bir süre beraber yaşadık. Sonra kapı komşusuyduk. Oğlunun eviydi. Girer çıkardı. Eşim çocuğun kendisinden olduğunu ailesine söyledi ama ailesi kabul etmedi" dedi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Bebeği Akpınar'ın kollarından alan baba Mehmet Emin Akpınar da yayına bağlandı. Baba,"Ben eşimle beraber her gün ağladım. Çalmadığım kağı gitmediğim yer kalmadı" şeklinde konuştu. Bebeği bırakan isimler arasında olan Mehmet Nuri Akpınar da yayına bağlandı. Hassi'ye "Ben seni de bebeğini de öldürürüm" diyen Mehmet Nuri Akpınar, "Bazı hatalar oldu. Ben anneme müdahale edemedim. Benim gönlüm rahattır. İnşallah bulunur. Babası suçlu. O çocuğuna sahip çıksaydı. Annem 'Ya ben ölürüm ya siz ölürsünüz' dedi. Biz ona karşı çıkamadık" dedi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

HAPİS KORKUSUYLA ÇOCUĞUN PEŞİNE DÜŞMEDİ

Müge Anlı, çocuğun "Erzurum'un Aziziye İlçesi'ne bağlı Ilıca Mahallesi'nde bir aileye evlatlık verildiği belirtildi" dedi. Bir kadın da yayına bağlanarak, "Benim babam olayı hatırlıyor. Babam çocuk yuvasında çalışıyor. O olayları, çocuğun hastaneden getirildiğini hatırlıyor. Çocuğun babası 30-35 yıl önce yuvanın etrafında dolanıyor. Sonra tanışıyorlar. Babama her şeye anlatıyor ama babamın yetkisi olmadığı için çocuktan dolayı babamı avukata götürüyor. Durumu avukata anlatıyorlar. Annenin yaşı küçük olduğu için başvuru yapamıyor. Bir daha ilgilenemiyor" şeklinde konuştu. Baba Mehmet Emin Akpınar'ın hapis yatacağından korktuğu için çocuğun peşine düşemediği öğrenildi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Müge Anlı'nın bugünkü yayına ise konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Hastaneye bırakılan çocuğun babası Mehmet Emin yayına çıktı. Suçunu kabul eden adam suçunu kabul ettiğini söyledi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

BEBEĞİNİ TERK ETTİ AHLAKSIZLIĞI 'TÖRE' DİYE SAVUNDU

Müge Anlı'nın "13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişsin, cezaevine girmemişsin." sözleri üzerine Emin, "Töredir, 13-14 yaşında kızlarla evlenilir. Herkes öyle evleniyor. Siz sosyetesiniz, anlamazsınız" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ise bu sözlere, "Kendi yaptığın ahlaksızlığı bir topluma mal etmeye çalışıyorsun. Madem töreydi, annen niye bırakıp kaçtı? Niye annene sormadın, sen benim çocuğumu nasıl bırakırsın demedin?" diyerek tepki gösterdi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Programın ilerleyen dakikalarında ise yayına bağlanan bir izleyici "Erbay Güneş" olarak aranan kişi hakında önemli bir bilgi verdi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Erbay Güneş'in isminin "Yusuf" olarak değiştirildiği öğrenildi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Müge Anlı ve ekibi o isme ulaştı.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Şimdi 35 yaşında olan Yusuf'un ifadesi de ortaya çıktı. Yusuf, "Doğum belgeme hep ulaşmak istedim ama bulamadım, evlatlık olduğumdan hep şüpheliyordum." dedi.

Öldürmek istedikleri çocuk bulundu mu? Bebeğini terk eden adam Müge Anlı’lı çıldırttı

Gerçeğin ortaya çıkması için DNA testi yapılacak.