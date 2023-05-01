Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca lüks araçlarına bir yenisini daha ekledi. Antika araçlardan lüks ciplere kadar birçok aracı olan Kaynarca garajına bu kez elektrikli bir otomobil dahil etti. Çevreyi düşünerek elektrikli otomobil alan usta oyuncu bu yıl satışa çıkan son model araç için 8 milyon TL. İşte Oktay Kaynarca'nın yeni oyuncağı...