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Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca lüks araçlarına bir yenisini daha ekledi. Antika araçlardan lüks ciplere kadar birçok aracı olan Kaynarca garajına bu kez elektrikli bir otomobil dahil etti. Çevreyi düşünerek elektrikli otomobil alan usta oyuncu bu yıl satışa çıkan son model araç için 8 milyon TL. İşte Oktay Kaynarca'nın yeni oyuncağı...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 13:34
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Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Otomobillere merakıyla bilinen Oktay Kaynarca garajına yeni bir araç daha ekledi. 8 milyon TL'lik yeni oyuncağı dudak uçuklatan cinsten...

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Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu.

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Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Ekranların başarılı isminin tercihi BMW i7 oldu. Tamamen elektrikli araç 600 km menziliyle dikkat çekiyor. Ancak aracı özel kılan ikonik tasarımı.

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Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Swarovski kristal detaylarla bezenmiş ön tasarımı araca özgün bir tasarım katarken, mücevher izlenimi veriyor.

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Oktay Kaynarca garajına 8 milyonluk araç ekledi! İşte yeni oyuncağı

Bu kadar özellikli bir aracın tabii ki özel bir fiyatı var. Bu yıl satışa sunulan otomobilin fiyatı tamı tamına 8 milyon TL!