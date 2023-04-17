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Haberler Galeri Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

Okan Karacan 3 ay önce boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Geçtiğimiz haftalarda eski eşinin ortağı olduğu şirketin önüne giderek olay çıkaran Karacan, geçtiğimiz akşam da eski baldızının burnunu kırdığı ileri sürülerek gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü isim, çektiği videoyla tehditler savurdu.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:57
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Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu, 2014 yılında dünyaevine girdi. İkili, 3 ay önce ise evliliklerini sonlandırdı.

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Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

3 ay önce boşanan Okan Karacan ve Zeynep Kadıoğlu, alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi.

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Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz haftalarda eski eşinin ortağı olduğu şirketin önüne giderek olay çıkaran Karacan'ın önceki akşam da baldızıyla tartıştığı ve burnunu kırdığı ileri sürüldü.

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Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

Gözaltına alınan Karacan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Karacan'dan 2 evladı olan Zeynep Kadıoğlu da sosyal medya hesabında yazılı bir açıklamada bulundu. Kadıoğlu, şu sözlerle yardım çağrısında bulundu: