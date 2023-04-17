17 Nisan 2023, Pazartesi
Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na tehdit yağdırdı: Babanı mezardan kaldıracağım...
Okan Karacan 3 ay önce boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Geçtiğimiz haftalarda eski eşinin ortağı olduğu şirketin önüne giderek olay çıkaran Karacan, geçtiğimiz akşam da eski baldızının burnunu kırdığı ileri sürülerek gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü isim, çektiği videoyla tehditler savurdu.
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:57
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