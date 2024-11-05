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Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Akkuş ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından ise Buruk'un adı, aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş ile yan yana görüntülenmesi ise "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirmişti. Son olarak bir etkinlikte görüntülenen Buruk, özel hayatı hakkında sorulan sorula sessiz kalmayı tercih etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:06
Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2007 yılında hayatını birleştirdiği Nihan Akkuş ile geçtiğimiz yıl Şubat ayında yollarını ayırmıştı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...

Boşanmanın ardından, Buruk'un adı, ünlü şarkıcı Hadise ile anılmaya başlanmıştı. Ancak, herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...

Geçtiğimiz haftalarda ise Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile birlikte bir etkinlikte görüntülenerek yeniden dikkatleri üzerine çekti. Özellikle, Okan Buruk'un eski eşiyle birlikte katıldığı bir doğum günü organizasyonunda barıştıkları yönündeki haberler kulislerde hızla yayıldı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...

Bu haberlerin ardından gazeteciler, ünlü teknik direktöre, "Eski eşinizle tekrar evleniyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...

Okan Buruk'un verdiği yanıt ise pek çok kişiyi şaşırttı. Buruk, "Biz her zaman bir aradayız" şeklinde kısa ve net bir açıklama yaptı. Bu açıklama, ikilinin barışıp barışmadığı konusunu belirsiz bıraktı.