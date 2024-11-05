05 Kasım 2024, Salı
Okan Buruk ile Nihan Akkuş barıştı mı? 17 yıllık eşinden boşanmıştı...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Akkuş ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından ise Buruk'un adı, aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş ile yan yana görüntülenmesi ise "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirmişti. Son olarak bir etkinlikte görüntülenen Buruk, özel hayatı hakkında sorulan sorula sessiz kalmayı tercih etti.
Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:06