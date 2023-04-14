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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliği 8 ayda bitti. Şubat ayından beri sorunlar yaşayan ikili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Gözde çiftten gelen kötü haber sonrası Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın imalı paylaşımı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:37Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:37