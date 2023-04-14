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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliği 8 ayda bitti. Şubat ayından beri sorunlar yaşayan ikili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Gözde çiftten gelen kötü haber sonrası Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın imalı paylaşımı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:37
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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Görkemli bir düğünle dünayevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 8 ayda boşanma kararı aldı. Özdemir'in doğum gününde kavga eden ikili yaşadıkları krizi atlatamadı.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

İkili sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Ayrılık haberleri sonrası Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hem şok oldu hem de bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

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Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! Oturdum ilahi adaleti bekliyorum

Zeynep Koçak Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe günler kala yaptığı paylaşımla da gündem olmayı başarmıştı.