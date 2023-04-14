Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’tan manidar paylaşım! "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum"

İkili sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.