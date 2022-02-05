Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz yılın en konuşulan aşklarından birine imza atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılıklarıyla herkesi şaşırtmıştı. Yılbaşı önceki baş başa Paris'e giden çift, tatil dönüşü ilişkisini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin ayrılığı kısa sürdü. Ünlü çift, arkadaşlarının araya girmesi sonucu ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışma sonrası Demet Özdemir'den olay pozlar geldi.