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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz yılın en konuşulan aşklarından birine imza atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılıklarıyla herkesi şaşırtmıştı. Yılbaşı önceki baş başa Paris'e giden çift, tatil dönüşü ilişkisini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin ayrılığı kısa sürdü. Ünlü çift, arkadaşlarının araya girmesi sonucu ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışma sonrası Demet Özdemir'den olay pozlar geldi.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 11:21
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Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

2021'in en konuşulan aşklarından birine imza atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 1 yıllık aşklarını Paris dönüşü sonlandırmıştı.

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Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Tatil dönüşü kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş, fotoğraflarını silmelerinin ardından birbirlerini sosyal medyadan da takip etmeyi bırakmıştı.

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Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Ancak ünlü çiftin ayrılığı kısa sürdü. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in barıştıkları ortaya çıktı.

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Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç, "O Ses Türkiye"deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.

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Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı

İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.