05 Şubat 2022, Cumartesi
Oğuzhan Koç ile barışan Demet Özdemir’den olay paylaşım! Sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz yılın en konuşulan aşklarından birine imza atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılıklarıyla herkesi şaşırtmıştı. Yılbaşı önceki baş başa Paris'e giden çift, tatil dönüşü ilişkisini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin ayrılığı kısa sürdü. Ünlü çift, arkadaşlarının araya girmesi sonucu ilişkilerine bir şans daha verdi. Barışma sonrası Demet Özdemir'den olay pozlar geldi.
Giriş Tarihi: 05.02.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 11:21
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