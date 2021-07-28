HaberlerGaleriOğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi
2020 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den kötü haber geldi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen çift ilişkisini bitirdi. Oğulcan Engin ile olan fotoğraflarını silen Eyüboğlu'ndan ayrılık açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:44Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 16:44