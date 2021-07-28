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Haberler Galeri Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

2020 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den kötü haber geldi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen çift ilişkisini bitirdi. Oğulcan Engin ile olan fotoğraflarını silen Eyüboğlu'ndan ayrılık açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 16:44
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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

Şubat 2020'de aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, katıldıkları film galasında aşklarını ilan etmişti.

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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan ikili, magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

Nikah masasına oturması beklenen çiftten kötü haber geldi.

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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ SİLDİ

Ezgi Eyüboğlu, 1 Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

Ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı ki, çok geçmeden Eyüboğlu'ndan açıklama geldi. Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin'le karşılıklı konuşarak ilişkilerini noktalama kararı aldıklarını açıkladı.