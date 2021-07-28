Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu’nun bir buçuk yıllık aşkı bitti! Ayrılık açıklaması geldi

2020 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den kötü haber geldi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen çift ilişkisini bitirdi. Oğulcan Engin ile olan fotoğraflarını silen Eyüboğlu'ndan ayrılık açıklaması geldi.