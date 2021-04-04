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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Oğulcan Engin kız kardeşinin doğum gününü böyle kutladı! Elif Engin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı Oğulcan Engin kız kardeşinin doğum gününü böyle kutladı! Elif Engin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı
Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, aşkı tam gaz devam ediyor. Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in 23'üncü yaş günü kutlamasına Ezgi Eyüboğlu'nun da katılması dikkatlerden kaçmadı. Oğulcan Engin kardeşi Elif Engin'in doğum gününü 'İyi Ki Doğdun abisinin kuzusu' notuyla sosyal medyadan kutlamayı da ihmal etmedi. İşte doğum gününden kareler...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 09:41
Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin, dün 23 yaşına bastı. Elif Engin'in doğum günü için aile ve yakın dostları arasında bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Bu özel günden fotoğrafları ise Ayşe Engin, "İyi ki doğdun bir tanemiz" notuyla paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğulcan Engin de kız kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı ve "İyi ki doğdun abisinin kuzusu" notuyla fotoğraflarını beğeniye sundu. Kutlamaya, Oğulcan Engin'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun da katılması dikkat çekti.
SEVGİLİLER KAVUŞTU Dominik'te olan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu'na geçtiğimiz ay kavuşmuştu. 32 yaşındaki güzel, "Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var biraz alışveriş yapacağız" demişti. İşte ünlülerin çocukları...
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