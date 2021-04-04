Oğulcan Engin kız kardeşinin doğum gününü böyle kutladı! Elif Engin güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin, dün 23 yaşına bastı. Elif Engin'in doğum günü için aile ve yakın dostları arasında bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Bu özel günden fotoğrafları ise Ayşe Engin, "İyi ki doğdun bir tanemiz" notuyla paylaştı.