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Öğretmenliği bıraktıktan sonra çiftlik açan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümdeki o soruda çekildi

Kim Milyoner Olmak İster 875. bölüm soru ve cevaplarıyla dikkat çekti. ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 875. bölümündeki yarışmacı Mehmet Haluk Özmen, öğretmenliği bıraktıktan sonra "kaderimdeki meslek bu değilmiş" diyerek çiftlik kurduğunu söyledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 875. bölümündeki yarışmacı Özmen, 60 bin TL'lik soruda çekilme kararı aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 875. bölümündeki soru ve cevaplar.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 02:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 02:38
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Öğretmenliği bıraktıktan sonra çiftlik açan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümdeki o soruda çekildi

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 875. bölümünde yarışan Mehmet Haluk Özmen, hayatıyla dikkat çekti. Öğretmenliği bırakarak çiftlik kurduğunu söyleyen Özmen, 60 bin TL'lik soruya kadar geldi.

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Öğretmenliği bıraktıktan sonra çiftlik açan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümdeki o soruda çekildi

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 875. bölümündeki soru ve cevaplar...

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Öğretmenliği bıraktıktan sonra çiftlik açan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümdeki o soruda çekildi
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Öğretmenliği bıraktıktan sonra çiftlik açan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümdeki o soruda çekildi
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Öğretmenliği bıraktıktan sonra çiftlik açan yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster 875. bölümdeki o soruda çekildi