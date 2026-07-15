Oğlunun ismi dikkat çekti: Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu

RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Anne ve babalık heyecanını tadan çift, bebeklerine verdikleri isimle dikkatleri üzerine çekti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Avrupa'ya uzanan başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu ve Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla tanınan Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile geçtiğimiz aylarda sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.

Çift, ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuş, geçtiğimiz yıl kasım ayında teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sessiz sedasız evlenen ikili, kısa süre sonra ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

"EN BÜYÜK MUTLULUKLAR, EN SESSİZ ZAMANLARDA GELİR" Bertuğ Yıldırım, baba olacağını duyurduğu paylaşımında, "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir." ifadelerini kullanmıştı.

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDILAR Mutlu bekleyiş sona erdi. Bertuğ Yıldırım ile Oriana Correia Gomes'in erkek bebekleri dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çift bu mutlu haberi yakın çevresiyle paylaştı.

"FERNANDO SAVAŞ" İSMİ GÜNDEM OLDU Çiftin oğullarına "Fernando Savaş" adını vermesi, doğum haberinin ardından en çok konuşulan detaylardan biri oldu. İsim tercihi, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler ve çiftin takipçileri konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.