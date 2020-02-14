Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

Geçtiğimiz yıl "en iyi çocuk oyuncu" ödülkünü kazanan Beren Gökyıldız dikkatleri üzerine çekti. Çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden olan Beren Gökyıldız, dizi ve filmlerin aranan yüzlerinden olmayı başardı. Küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız'ın yaşı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Beren Gökyıldız İzleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları..