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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

Geçtiğimiz yıl "en iyi çocuk oyuncu" ödülkünü kazanan Beren Gökyıldız dikkatleri üzerine çekti. Çocuk oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden olan Beren Gökyıldız, dizi ve filmlerin aranan yüzlerinden olmayı başardı. Küçük yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Beren Gökyıldız'ın yaşı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Beren Gökyıldız İzleyicinin dikkatini çekerken, internet dünyasında kaç yaşında olduğu araştırıldı. Peki Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları..

Giriş Tarihi: 14.02.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:50
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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

Yeşilçam'dan günümüze gelen çocuk oyuncu serüveninde son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi de Beren Gökyıldız oldu. Film ve dizilerdeki performansıyla alkış alan Beren Gökyıldız yaşıyla merak konusu oldu.

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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

Peki izleyicinin gündeme taşıdığı Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı! Beren Gökyıldız...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949