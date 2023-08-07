07 Ağustos 2023, Pazartesi
"O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...
Usta sanatçı Erkin Koray'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken Türk Rock Müziğin duayen isminin hayatına dair detaylar da araştırılmaya başlandı. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Arapsaçı, Fesupanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi birbirinden değerli eserlerle hayatımıza yer edindi. Usta sanatçıyla ilgili o detay çıktı. İşte, Erkin Koray'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:45
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16