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Haberler Galeri "O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

"O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

Usta sanatçı Erkin Koray'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken Türk Rock Müziğin duayen isminin hayatına dair detaylar da araştırılmaya başlandı. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Arapsaçı, Fesupanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi birbirinden değerli eserlerle hayatımıza yer edindi. Usta sanatçıyla ilgili o detay çıktı. İşte, Erkin Koray'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:45
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O yaşıma kadar yaşayacağım... Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

Usta sanatçı Erkin Koray'ın vefat haberi, Türk Rock Müziği sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Türk müziğinin duayen ismi olan Erkin Koray, müzik kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza atmıştır. Kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla Türk müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Erkin Koray'ın sosyal medya paylaşımı hüzne boğdu. "O yaşıma kadar yaşayacağım..."

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O yaşıma kadar yaşayacağım... Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

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O yaşıma kadar yaşayacağım... Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

Anadolu rock ve hard rock müziğinin usta ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Uzun zamandır Kanada'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. Gelen acı haberin ardından Erkin Koray'ın 2022'deki doğum günü paylaşımı sevenlerini duygulandırdı. İşte dikkat çeken o detay...

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O yaşıma kadar yaşayacağım... Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

Ünlü sanatçı her şeyden habersiz yeni yaşını sosyal medya hesabından şu şekilde kutladı:

"81 yaşına girdin!" diye uyardılar DOSTLAR! Söylemeseler, 181 yaşına kadar yaşayacağım haberim olmayacak. Sonra da HAZIRLIKSIZ yakalanacağım.

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O yaşıma kadar yaşayacağım... Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

24 Haziran itibariyle, gazete, mail, SMS gibi çeşitli ortamlarda doğum günümü kutlayan ve çok güzel dileklerde bulunan TÜM sevdiklerime, dostlara, dinleyici ve izleyicilerime ve bu yazıyı okuyan herkese ben de en iyi dileklerimi sunarım. Sizi EVİMDE misafir kabul edip, bir KAHVE yerine geçecek bir şey ikram etmek isterdim.