"O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...

24 Haziran itibariyle, gazete, mail, SMS gibi çeşitli ortamlarda doğum günümü kutlayan ve çok güzel dileklerde bulunan TÜM sevdiklerime, dostlara, dinleyici ve izleyicilerime ve bu yazıyı okuyan herkese ben de en iyi dileklerimi sunarım. Sizi EVİMDE misafir kabul edip, bir KAHVE yerine geçecek bir şey ikram etmek isterdim.