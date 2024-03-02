02 Mart 2024, Cumartesi
O ses Türkiye'de Hadise'nin minik starı Aziz Kiraz'ın son hali şoke etti! "Ne kadar değişmiş"
Hadise'nin mini starı Aziz Kiraz'ın son hali pes dedirtti! O Ses Türkiye'de sergilediği etkileyici performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Aziz Kiraz, özellikle Hadise'nin takımında yer almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2015 yılında, sadece 17 yaşındayken yarışmaya katılan ve seslendirdiği "Isabel" şarkısıyla izleyicileri büyüleyen Kiraz, özellikle Hadise tarafından büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde 27 yaşında olan Aziz Kiraz'ın yıllar içerisinde inanılmaz değişti. İşte Aziz Kiraz'ın son hali...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:10
- 1
- 129
- 2
- 129
- 3
- 129
- 4
- 129
- 5
- 129