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O ses Türkiye'de Hadise'nin minik starı Aziz Kiraz'ın son hali şoke etti! "Ne kadar değişmiş"

Hadise'nin mini starı Aziz Kiraz'ın son hali pes dedirtti! O Ses Türkiye'de sergilediği etkileyici performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Aziz Kiraz, özellikle Hadise'nin takımında yer almasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2015 yılında, sadece 17 yaşındayken yarışmaya katılan ve seslendirdiği "Isabel" şarkısıyla izleyicileri büyüleyen Kiraz, özellikle Hadise tarafından büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde 27 yaşında olan Aziz Kiraz'ın yıllar içerisinde inanılmaz değişti. İşte Aziz Kiraz'ın son hali...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:10
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O ses Türkiye’de Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ın son hali şoke etti! Ne kadar değişmiş

20 Ekim 2015'te O Ses Türkiye yarışmasına katılan Aziz Kiraz, o performansıyla jürinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ebru Gündeş şarkılarını seven Kiraz, Hadise'nin takımına katılmıştı. Ancak, o yılın şampiyonluğunu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

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O ses Türkiye’de Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ın son hali şoke etti! Ne kadar değişmiş

Kendisi gibi yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmıştı.

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O ses Türkiye’de Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ın son hali şoke etti! Ne kadar değişmiş

Aziz Kiraz, belki birinci olamamıştı ama Türk halkının gönlünü kazanmıştı. O Ses Türkiye'den sonra ilk single'ını çıkaran Kiraz, YouTube'da hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaştı.

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O ses Türkiye’de Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ın son hali şoke etti! Ne kadar değişmiş

Yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesi kazanan Kiraz, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Özellikle son halini görenler, onu tanımakta zorlandı.

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O ses Türkiye’de Hadise’nin minik starı Aziz Kiraz’ın son hali şoke etti! Ne kadar değişmiş

Şarkı söylemeyi bırakmayan Kiraz, şimdilerde sık sık sahne alıyor.