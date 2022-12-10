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Haberler Galeri O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

tv8'de ekranlara gelen ve yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü O Ses Türkiye'de gözler yılbaşı özel programına çevrildi. Yeni sezonda jüri koltuğunda kimlerin oturacağı merakla beklenirken, yılbaşı programında jüri üyeleri belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler 10 sezondur yarışmada olan Hadise'ye çevrildi. Hadise'nin yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? Yeni sezon jürileri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 17:01
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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye’de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda hangi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturacağı merak edilirken, yılbaşı programının detayları belli olmaya başladı. O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı programı jürileri için o isimler iddia edildi. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye’de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?

Yarışma programı O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri belli oldu. Programın 2023 yılbaşı özel bölümünde Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan dörtlüsünün jüri koltuğunda oturacağı iddia edildi.

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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye’de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

O SES TÜRKİYE'DE BİR DEVİR KAPANDI MI?

9 sezon boyunca O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan, 10'uncu sezonda ise Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'e geçiş yapmıştı. 2023 yılbaşı programında jüri arasında gözükmeyen Hadise'nin yarışma programından ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye’de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

O SES TÜRKİYE'DE BU ZAMANA KADAR OLAN JÜRİLER

10. sezon jürileri
Ebru Gündeş
Murat Boz
Oğuzhan Koç
Beyazıt Öztürk

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O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye’de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

9. sezon jürileri
Beyazıt Öztürk
Seda Sayan
Hadise
Murat Boz