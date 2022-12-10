10 Aralık 2022, Cumartesi
O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler
tv8'de ekranlara gelen ve yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü O Ses Türkiye'de gözler yılbaşı özel programına çevrildi. Yeni sezonda jüri koltuğunda kimlerin oturacağı merakla beklenirken, yılbaşı programında jüri üyeleri belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler 10 sezondur yarışmada olan Hadise'ye çevrildi. Hadise'nin yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? Yeni sezon jürileri açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 17:01
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