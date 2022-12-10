O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye’de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu yarışma programı O Ses Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda hangi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturacağı merak edilirken, yılbaşı programının detayları belli olmaya başladı. O Ses Türkiye'nin 2023 yılbaşı programı jürileri için o isimler iddia edildi. Peki, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte haberin detayları...