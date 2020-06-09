O oyun 2016 yılına kadar yasakmış! Milyonları şaşırtan soru

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken özellikle 30.000 TL değerindeki ''Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?'' sorusu geceye damga vurdu. İşte milyonları şaşırtan o soru ve yarışmacılara yöneltilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 01:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 01:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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