O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

O Kız dizisinde Ozan karakterini canlandıran Cengiz Orhonlu, son zamanlarda merak edilip araştırılan ünlüler arasında yer alıyor. Orhonlu'u araştıran internet kullanıcıları şoke eken gerçekle karşılaştı. Meğer o müzik efsanesinin torunuymuş! Bakın Cengiz Orhonlu'nun bu yeteneğinin ardından kim çıktı?

Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL