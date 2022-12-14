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Haberler Galeri O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

O Kız dizisinde Ozan karakterini canlandıran Cengiz Orhonlu, son zamanlarda merak edilip araştırılan ünlüler arasında yer alıyor. Orhonlu'u araştıran internet kullanıcıları şoke eken gerçekle karşılaştı. Meğer o müzik efsanesinin torunuymuş! Bakın Cengiz Orhonlu'nun bu yeteneğinin ardından kim çıktı?

Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:56
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O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

O Kız dizisinde Ozan karakteriyle ilgi toplayan genç oyuncu Cengiz Orhonlu başarılı performansıyla kitlesi edindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

Yeni dizi seyirciyi pek çok yeni yüzle buluşturdu.

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O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

O isimlerden biri de Cengiz Orhonlu oldu.

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O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

Genç oyuncu sadece oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de uğraşıyor.

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O Kız dizisinin Ozan’ı Cengiz Orhonlu’nun büyükannesine bir bakın! Kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer müzik efsanesinin torunuymuş…

GENLERİNDEN GELİYOR….

Bunda ise ailesinin payı büyük. Çünkü Orhonlu bir müzik efsanesiyle aynı aileden...