13 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel'in son hali ağızları açık bıraktı

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel'in son hali ağızları açık bıraktı

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Oy Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, son haliyle adından söz ettiriyor. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen Günel'in suskunluğunu bozdu. Yaptırdığı estetikleri tek tek sıralayan ünlü şarkıcının kilosunu duyanlar ise şoke oldu. İşte Günel Zeynalova'nın son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:34
O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Müzik dünyasına çocuk yaşlarda adım atarak şöhreti yakalayan Günel, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. İlk klibinde kalın kaşlarıyla kameralar karşısına geçen, Günel, şimdilerde 38 yaşında...

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Hakkındaki estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Günel Zeynalova, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor. Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil. 18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım. Şu an 45 kiloyum. 45 kiloda durdum. Ondan aşağısı zaten hastalık, hiç gerek yok"

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Ünlü şarkıcının estetik açıklaması adeta olay yarattı.

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Sosyal medya kullanıcıları, Günel Zeynalova'yı tanımakta zorlanırken birçok yorumda bulundu.

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

İşte Günel Zeynalova'nın gündem olan son hali...

O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Günel Zeynalova