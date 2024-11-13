13 Kasım 2024, Çarşamba
O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel'in son hali ağızları açık bıraktı
İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Oy Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, son haliyle adından söz ettiriyor. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen Günel'in suskunluğunu bozdu. Yaptırdığı estetikleri tek tek sıralayan ünlü şarkıcının kilosunu duyanlar ise şoke oldu. İşte Günel Zeynalova'nın son hali...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:34