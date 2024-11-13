O artık bambaşka biri! Azeri kızı Günel’in son hali ağızları açık bıraktı

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor. Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil. 18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım. Şu an 45 kiloyum. 45 kiloda durdum. Ondan aşağısı zaten hastalık, hiç gerek yok"