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Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

Nurgül Yeşilçay Gülperi dizisinin ardından henüz yeni bir projeye aktif olarak başlamadı. Çalışmalarını devam ettiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı da etkin olarak kullanmaya başladı. Özellikle genç sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden haberleşen Nurgül Yeşilçay, son fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı fotoğrafların ardından boyu merak konusu oldu. Peki Nurgül Yeşilçay'ın boyu kaç? İşte ünlülerin boyları.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:31
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Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam eden Nurgül Yeşilçay, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Nurgül Yeşilçay'ın boyu merak konusu oldu. Sevenleri sosyal medyadaki fotoğrafları sonrası Nurgül Yeşilçay'ı magazin dünyasının gündemine taşıdı.

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Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

Peki Nurgül Yeşilçay'ı boyu kaç? İşte usta oyuncu Nurgül Yeşilçay ve diğer ünlülerin boyları...

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Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

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Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM