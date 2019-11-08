Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı olay oldu, boyu sosyal medyayı salladı!

Nurgül Yeşilçay Gülperi dizisinin ardından henüz yeni bir projeye aktif olarak başlamadı. Çalışmalarını devam ettiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı da etkin olarak kullanmaya başladı. Özellikle genç sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden haberleşen Nurgül Yeşilçay, son fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı fotoğrafların ardından boyu merak konusu oldu. Peki Nurgül Yeşilçay'ın boyu kaç? İşte ünlülerin boyları.