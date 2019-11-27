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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı
Londra'da okuyan oğlu Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Keyfi kaçan güzel oyuncu çöp yığınlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şehrin simgelerinden olan telefon kulübelerinde poz vermek isteyen ancak çöpler nedeniyle veremeyen Yeşilçay isyan etti.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:37
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