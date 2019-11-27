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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Londra'da okuyan oğlu Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Keyfi kaçan güzel oyuncu çöp yığınlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şehrin simgelerinden olan telefon kulübelerinde poz vermek isteyen ancak çöpler nedeniyle veremeyen Yeşilçay isyan etti.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:37
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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Londra'ya giden Nurgül Yeşilçay, şehrin çöplerle dolu olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Yeşilçay, sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'ın yanına giden Nurgül Yeşilçay'ın keyfi çöp yüzünden kaçtı.

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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Şehrin simgelerinden telefon kulübesinde poz vermek isteyen oyuncu, çöp yığınlarını görünce "Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Yeşilçay, Londra sokaklarındaki çöp yığınlarını sosyal medyada paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay'dan çöp isyanı! Sosyal medyadan paylaştı

Uzun zamandır ekranlarda boy gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nurgül Yeşilçay genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.