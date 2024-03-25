Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? ’30 günde 17 kilo’ iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Yeşilçay, zayıflayarak fit bir görüntü elde etti. 30 günde 17 kilo verdiği konuşulan güzel oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.