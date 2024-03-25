25 Mart 2024, Pazartesi
Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? '30 günde 17 kilo' iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...
Ünlülerin zayıflama sırrı, sosyal medyada en çok dikkat konular arasında yer alıyor. Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Yeşilçay, '30 günde 17 kilo' iddialarına cevap verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, iddialar üzerine sessizliğini bozarak zayıflama sürecini açıkladı. Peki Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:12
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