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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? '30 günde 17 kilo' iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? '30 günde 17 kilo' iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

Ünlülerin zayıflama sırrı, sosyal medyada en çok dikkat konular arasında yer alıyor. Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Yeşilçay, '30 günde 17 kilo' iddialarına cevap verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, iddialar üzerine sessizliğini bozarak zayıflama sürecini açıkladı. Peki Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:12
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Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? ’30 günde 17 kilo’ iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

Son olarak "Veda Mektubu" dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Yeşilçay, zayıflayarak fit bir görüntü elde etti. 30 günde 17 kilo verdiği konuşulan güzel oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.

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Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? ’30 günde 17 kilo’ iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını söylemişti.

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Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? ’30 günde 17 kilo’ iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

Verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam eden Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı belli oldu.

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Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? ’30 günde 17 kilo’ iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

"2 YILDA 15 KİLO"

Sosya medya heabından bir paylaşımda bulunan Yeşilçay, '30 günde 17 kilo' iddialara şu cevabı verdi:

"2 yılda 15 kilo. Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun"

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Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? ’30 günde 17 kilo’ iddiasına yanıt! Zayıflama sırrı meğer...

"SELÜLİTLERİM İÇİN FİLTRE KAHVE"

Ünlü oyuncu, daha önceki açıklamasında ise "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum.