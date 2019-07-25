Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

Son olarak Gülperi dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay sergilediği performansla dikkat çekti. Yazın gelmesiyle birlikte tatile çıkan Nurgül Yeşilçay sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Uzun zamandır ekranlarda boy gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçay genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.