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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

Son olarak Gülperi dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay sergilediği performansla dikkat çekti. Yazın gelmesiyle birlikte tatile çıkan Nurgül Yeşilçay sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Uzun zamandır ekranlarda boy gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçay genç görüntüsüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü isimin yaşları.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 17:28
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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Nurgül Yeşilçay sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun yıllardır ekranda olan Yeşilçay'ın yaşını duyanlar ise inanamıyor. İşte Nurgül Yeşilçay ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

ESRA EROL

12 MAYIS 1982

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

BURCU ÖZBERK

12 ARALIK 1989

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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Nurgül Yeşilçay hakkında şaşırtan gerçek! Yaşını duyanlar inanamıyor

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992