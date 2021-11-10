10 Kasım 2021, Çarşamba
Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı
'Neler Oluyor Hayatta' programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle programda yer almıyordu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sevenlerinden dua isteyen Ural'ın yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Son durumu hakkında program partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:46
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