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Haberler Galeri Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

'Neler Oluyor Hayatta' programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle programda yer almıyordu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sevenlerinden dua isteyen Ural'ın yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Son durumu hakkında program partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:46
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Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ve hastalığının hafif seyrettiğini duyurmuştu.

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Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İlerlen günlerde durumu ağırlaşan Ural, hastanede tedavi altına alınmıştı. Şikayetlerinin geçmemesi üzerine yeniden koronavirüs testi yaptırınca Ural'ın bu kez sonucu pozitif çıktı.

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Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Hakan Ural'ın testinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü. İddialara cevap programdaki partneri Nur Tuğba Namlı'dan geldi.

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Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.