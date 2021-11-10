Nur Tuğba Namlı partneri Hakan Ural’ın son durumunu açıkladı

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.