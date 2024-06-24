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Nisa Bölükbaşı'nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday'ın eski aşkı meğer...

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, müjdeli bir haberle gündem oldu. Ünlü isim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Bölükbaşı, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın doğal hali ise dikkat çekti. İşte Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 10:43 Güncelleme: 24.06.2024 10:43
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Nisa Bölükbaşı’nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı meğer...

2020 yılında ilk kez Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olarak büyük bir başarı elde etmişti.

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Nisa Bölükbaşı’nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı meğer...

Şampiyonluğuyla uzun süre gündemde kalan Bölükbaşı, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Nisa Bölükbaşı’nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı meğer...

Bölükbaşı, Survivor All Star 2024 şampiyonu Ogeday Girişken ile yaşadığı aşkla da magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

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Nisa Bölükbaşı’nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı meğer...

Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı şimdi ise bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Bölükbaşı, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

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Nisa Bölükbaşı’nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday’ın eski aşkı meğer...

Nişan töreninde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği dikkatlerden kaçmadı.