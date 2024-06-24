Nisa Bölükbaşı'nın nişanlısına bakın! Gözlerden uzak tutuyordu! Survivor şampiyonu Ogeday'ın eski aşkı meğer...

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, müjdeli bir haberle gündem oldu. Ünlü isim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Bölükbaşı, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın doğal hali ise dikkat çekti. İşte Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi...