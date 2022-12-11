11 Aralık 2022, Pazar
Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?
Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmetse Olur yarışması yeniden başlıyor. Yeni adıyla Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün başlamasına kısa bir süre kala, sosyal medyada bomba bir iddia ortaya çıktı. Yarışmacı kadrosunun merak konusu olduğu programa Survivor şampiyonunun katılacağı öne sürüldü. Peki, Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur'a mı katılıyor?, Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:12
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