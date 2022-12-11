Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

SURVİVOR ŞAMPİYONU NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.