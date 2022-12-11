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Haberler Galeri Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmetse Olur yarışması yeniden başlıyor. Yeni adıyla Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün başlamasına kısa bir süre kala, sosyal medyada bomba bir iddia ortaya çıktı. Yarışmacı kadrosunun merak konusu olduğu programa Survivor şampiyonunun katılacağı öne sürüldü. Peki, Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur'a mı katılıyor?, Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:12
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Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. İddiaya göre bu yıl Kısmetse Olur'a Survivor'dan bir kadın şampiyon katılacak.

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Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Survivor yıldızı Nisa Bölükbaşı'nın Kısmetse Olur'a katılacağı konuşuluyor. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur Aşkın Gücüne mi katılacak? İşte, merak edilenler..

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Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

NİSA BÖLÜKBAŞI KISMETSE OLUR'A KATILACAK MI?

Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacı kadrosuyla dikkat çekerken, Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yarışmaya katılacağı iddiası ortaya çıktı. Bölükbaşı'nın Kısmetse OLur kadrosuna katılıp katılmayacağı kesin olarak netleşmedi.

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Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

SURVİVOR ŞAMPİYONU NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

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Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur yarışmasına mı katılacak?

Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı.