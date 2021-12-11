11 Aralık 2021, Cumartesi
Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor'dan buldu! Barış Murat Yağcı'dan ayrılmıştı...
Survivor 2020'den sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı herkesi şaşırttı. İlişkileri olduğu kadar ayrılıklarıyla da olay yaratan çift, bir süredir sessizliğini koruyordu. Şimdilerde Survivor All Star'a gitmeye hazırlanan Nisa Bölükbaşı, aradığı aşkı yine Survivor yarışmasından buldu. Bölükbaşı'nın, gölünü Ogeday Girişken'e kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:24
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