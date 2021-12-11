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Haberler Galeri Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor'dan buldu! Barış Murat Yağcı'dan ayrılmıştı...

Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor'dan buldu! Barış Murat Yağcı'dan ayrılmıştı...

Survivor 2020'den sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı herkesi şaşırttı. İlişkileri olduğu kadar ayrılıklarıyla da olay yaratan çift, bir süredir sessizliğini koruyordu. Şimdilerde Survivor All Star'a gitmeye hazırlanan Nisa Bölükbaşı, aradığı aşkı yine Survivor yarışmasından buldu. Bölükbaşı'nın, gölünü Ogeday Girişken'e kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:24
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Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor’dan buldu! Barış Murat Yağcı’dan ayrılmıştı...

Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi.

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Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor’dan buldu! Barış Murat Yağcı’dan ayrılmıştı...

Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu.

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Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor’dan buldu! Barış Murat Yağcı’dan ayrılmıştı...

Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

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Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor’dan buldu! Barış Murat Yağcı’dan ayrılmıştı...

Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

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Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor’dan buldu! Barış Murat Yağcı’dan ayrılmıştı...

Nisa Bölükbaşı'nın adı şu günlerde bir başka Survivor yarışmacısı hatta şampiyonuyla anılmıştı.