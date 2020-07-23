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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı

Pop müziğin başarılı isimi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer, 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlat edindiği kızı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Nilüfer'in paylaşımına beğeni yağarken Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 11:23
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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde Nilüfer'in boyunu geçen ve genç bir kız olan Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri şaşırttı.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı

Ayşe Nazlı'yı 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlat edinen Nilüfer, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kızı için duygusal bir not yazan Nilüfer'in paylaşımına beğeni yağdı. Ayşe Nazlı'nın yaşadığı değişim ise görenleri şaşırttı.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı

İşte Nilüfer'in o paylaşımı ve Ayşe Nazlı'nın yaşadığı değişim…

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı

"Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30'u da 40'ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…"

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı