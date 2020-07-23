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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı boyunu geçti! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı
Pop müziğin başarılı isimi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer, 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlat edindiği kızı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Nilüfer'in paylaşımına beğeni yağarken Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 11:23
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