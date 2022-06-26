Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Kalp Yarası ile izleyici karşısına çıkmıştı. Son yıllarda güzelliğiyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan 23 yaşındaki Aktaş'ın, sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın herkesten sakladığı eşi...