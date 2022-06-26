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Haberler Galeri Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Kalp Yarası ile izleyici karşısına çıkmıştı. Son yıllarda güzelliğiyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan 23 yaşındaki Aktaş'ın, sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın herkesten sakladığı eşi...

Giriş Tarihi: 26.06.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 13:24
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Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

Son olarak Kalp Yarası dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

23 yaşındaki Aktaş'ın, sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın herkesten sakladığı eşi...

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Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN

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Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN

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Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı...

İLHAN ŞEN VE OYUNCU SEVGİLİSİ PINAR GÜLKAPAN