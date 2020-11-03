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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Nilay Deniz ve Erçin Karabulut’un evliliği bitti! Dizi setinde başlamıştı... Nilay Deniz ve Erçin Karabulut’un evliliği bitti! Dizi setinde başlamıştı...
Son olarak Çatı Katı Aşk dizisiyle ekrana gelen Nilay Deniz, 3 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Dizi setinde tanıştığı Erçin Karabulut'la 2017 yılında nikah masasına oturan Nilay Deniz, fikir ayrılıkları nedeniyle evliliğini sonlandırdı.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 10:43
Son olarak Çatı Katı Aşk dizisi ile ekranlarda boy gösteren genç oyuncu Nilay Deniz boşanma kararı aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nilay Deniz ile görüntü yönetmeni Erçin Karabulut dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşımışlardı.
Çift 3 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Fikir ayrılığı yaşayan Nilay Deniz ile eşi Erçin Karabulut'un evlerini ayırdıkları ortaya çıktı.
Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.