Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın"

İŞTE KÜSLÜĞÜN NEDENİ

Bir dönem Alişan ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nihat Doğan, "Ablam vefat etti, gelmedi. Aradı, 'Konum atar mısın?' dedi. Konum attık, herkes geldi Alişan gelmedi. O zaman çok kalbim kırılmıştı. Annem de 'Sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi?' dedi. Bazen aşırı tevazu ahmaktan nasihat almaya benziyor. Büyükler 'Bir şey yaparken üçlemeyin' der. Biz 3'ledik, 4'ledik, 13'ledik hatta. İki defa gittin, o sana gelmezse üçleme. İki defa aradın, o seni aramazsa üçleme. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin. Sanki ölüm hiç kapımıza gelmeyecekmiş gibi bir güç zehirlenmesi içine giriyor insanlar" ifadelerini kullandı.