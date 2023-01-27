27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın"

Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın"

Geçtiğimiz günlerde baba olma heyecanı yaşayan Nihat Doğan katıldığı magazin programında Alişan'la ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu saatten sonra beni arasa ne olur" diyerek eski dostuna sitem eden Doğan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine neden gitmediğini ve meslektaşı ile küslüklerinin sebebini anlattı.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:12
  • 1
  • 118
Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın

Ağustos 2022'de İranlı Arezoo Doğan ile nikâh masasına oturan, 13 Ocak'ta oğlu Badıkan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olma mutluluğu yaşayan Nihat Doğan, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili konuşan ünlü türkücü, konu Alişan'a gelince ise çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın

"ALİŞAN'A 'NE OLDU?' DİYE SORMAK LAZIM"

"Mahsun'u yerdirmem, Özcan'ı yedirmem, Alişan'ı da eskiden yedirmezdim" diyen Doğan, "Alişan'a büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evlatlarını da ona bağışlasın, Allah evliliğini daim etsin. Alişan'la hiçbir zaman dokumuz tam manasıyla uyuşmamıştı. Benim mesleki anlamda kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a 'Ne oldu?' diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. Aramız kötüyken de 1-2 kere gittim, Alişan bile şaşırdı. Askerlik anında birinin gelmesi çok büyük mutluluk, büyük moral motivasyon. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe gittim, çocuğu oldu gittim. Hep giden biz olduk." dedi.

  • 3
  • 118
Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın

İŞTE KÜSLÜĞÜN NEDENİ

Bir dönem Alişan ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Nihat Doğan, "Ablam vefat etti, gelmedi. Aradı, 'Konum atar mısın?' dedi. Konum attık, herkes geldi Alişan gelmedi. O zaman çok kalbim kırılmıştı. Annem de 'Sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi?' dedi. Bazen aşırı tevazu ahmaktan nasihat almaya benziyor. Büyükler 'Bir şey yaparken üçlemeyin' der. Biz 3'ledik, 4'ledik, 13'ledik hatta. İki defa gittin, o sana gelmezse üçleme. İki defa aradın, o seni aramazsa üçleme. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin. Sanki ölüm hiç kapımıza gelmeyecekmiş gibi bir güç zehirlenmesi içine giriyor insanlar" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 118
Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın

"YÜRÜYEN BİR MELEKTİ"

Alişan'ın kardeşinin cenazesine gitmediğini belirten Doğan, "Bu saatten sonra arasa ne olur, gönül ve kalp kırılmış. Keşke Allah kardeşi Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha kıymetli bir çocuk. Daha insani, daha merhametliydi. Adeta yürüyen bir melekti. Dünyadaki en güzel şey iyi gelip, iyi gitmek" dedi.

  • 5
  • 118
Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın

Annesinin de Alişan'a çok kırgın olduğunu söyleyen ünlü türkücü, "Mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen oyalan. Ya bir kere de sen gel kardeşim. Bir de yavuz hırsız ev sahibini bastırır; 'Nihat kardeşimin cenazesine neden gelmedi?'. Çok dua ettim hastalığında ama gidemem yani. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Annem de Alişan'a çok kırıldı. Allah kimseye kardeş acısı yaşatmasın. Tekrar tekrar Selçuk'a Rabbim'den rahmet diliyorum. Alişan'a 'değişti' demedim ama kırgınım" ifadelerini kullandı.