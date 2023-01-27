27 Ocak 2023, Cuma
Nihat Doğan ve Alişan’ın küslüğünün nedeni ortaya çıktı! “Annem ona çok kırgın"
Geçtiğimiz günlerde baba olma heyecanı yaşayan Nihat Doğan katıldığı magazin programında Alişan'la ilgili açıklamalarda bulundu. "Bu saatten sonra beni arasa ne olur" diyerek eski dostuna sitem eden Doğan Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine neden gitmediğini ve meslektaşı ile küslüklerinin sebebini anlattı.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:12
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