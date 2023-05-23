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Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

Her fırsatta eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki görüntüleri gündeme boma gibi düşmüştü. Farklı kadınlarla sarmaş dolaş olan Doğulu, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. Eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia edilen Kadir Doğulu, haftalar sonra ortaya çıktı. Gazetecilerin soruları karşısında tek kelime etmeyen Doğulu'nun rahat tavırları pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:37
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Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

Geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen ihanet iddialarıyla sarsılmıştı. Yakışıklı oyuncu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen, görüntülere kulak asmayan Atagül, Doğulu ile Bakü'de adeta aşk tazelemişti.

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Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

GÜLÜP GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; olayın ardından haftalar sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu, Karaköy'deydi. Bir mekanda arkadaşları ile sohbet eden Doğulu, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı.

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Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

Yaşanan olaylar hakkında arka arkaya sorulan birkaç soruya sadece gülmek ile yetinen Doğulu, suskunluğunu bozmadan aracına bindi.

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Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

KADİR DOĞULU İLE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN BAĞLI OLDUĞU TARİKAT ORTAYA ÇIKTI!

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti son dönemde ihanet iddialarıyla magazin gündemini sallamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun bir mekanda iki kadınla ortaya çıkan samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

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Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

Neslihan Atagül'ün boşanması beklenirken eşi Kadir Doğulu'yu koruması ise herkesi şaşkına çevirmişti.