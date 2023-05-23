Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu haftalar sonra ortaya çıktı! Tavrı pes dedirtti

Her fırsatta eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki görüntüleri gündeme boma gibi düşmüştü. Farklı kadınlarla sarmaş dolaş olan Doğulu, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. Eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia edilen Kadir Doğulu, haftalar sonra ortaya çıktı. Gazetecilerin soruları karşısında tek kelime etmeyen Doğulu'nun rahat tavırları pes dedirtti.