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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Neşe Karaböcek öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama... "Neşe Karaböcek öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Beklenen açıklama... Arabeskin usta isimleri arasında yer alan Neşe Karaböcek için sosyal medyada ortaya atılan "öldü" iddiası için beklenen açıklama geldi. Radyo programcısı ve OSSİ müziğin sahibi Hakan Eren, Karaböcek'in sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Sevilen isimin hayranları açıklamanın detaylarını ve Neşe Karaböcek'in sağlık durumunu sorgulamaya başladı. Giriş Tarihi: 19.11.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 20:25 "İDDİALAR ASILSIZ"
Hakan Eren yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Arkadaşlar sosyal medyada yayınlanan 'Neşe Karaböcek vefat etti' haberleri asılsızdır. Neşe Karaböcek'in sağlığı yerindedir. Bu haberi uyduranları Allah'a havale ediyorum"
GALERİ DEVAM EDİYOR NEŞE KARABÖCEK KİMDİR?
Asıl adı Neşecan Göktürk olan Neşe Karaböcek, 1 Nisan 1947 de İstanbul Yeşilköy'de üç katlı ahşap cumbalı bir evde doğar. Aslen baba tarafındanBulgaristan kökenlidir. TCDD Kurumunda Muhasebe Şefi olan Hüseyin Orhan Göktürk ile ev hanımı olan Arife Göktürk çiftinin ikinci çocuklarıdır. Sırasıyla Tezcan, Saniye Gülden (Gülden Karaböcek) ve Gülcan adında üç kız kardeşi, Taner adında bir ağabeyi vardır. Çocukluğu Ankara ve İstanbul'da geçer.
Babasının Devlet Demiryolları'ndaki görevi nedeniyle 1950 de Ankara'ya taşınmalarının ardından, komşuların da zorlamasıyla, Ankara Radyosu'nda çocuk korosunu yöneten Ayşe Abla'ya götürür annesi. Ama Ayşe Abla elinde kaşıkla kocaman kocaman şarkılar söyleyip, kocaman kocaman şarkıcılara taş çıkaran küçük Neşecan Göktürk'ü ne yapsın; o çocuk şarkıları söyleyen çocuklarla çalışmaktadır! Fakat anne dayatınca, konservatuvara götürmesi için bir kart yazar. Neşe Karaböcek 3,5 yaşında iken, o sıralarda Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Tiyatro Bölümü kurulur. Muhsin Ertuğrul'un talimatıyla gazetelere ilan verilerek, tiyatroya alınacak yetenekli küçükler aranır.
''Daha ilkokula gitmiyor, okuma yazması yok. Oyunu nasıl ezberler.'' Yine de imtihanı kazanır; üstelik tiyatro, şan ve bale bölümlerine kabul edilir. İlk rolü ''şarkı söyleyen bir kuş''tur, yaşı 3,5'ken alır bu rolü. Sonra Mümtaz Zeki Taşkın'ın yazdığı iki oyunda başrol oynar: "Yıldız Ece" ve "Kara Böcek". Mümtaz Bey'in hep ''Böcek'' diye sevdiği ve bu nedenle de adına bu oyunu yazdığı Neşecan, sonraları hep Neşe Karaböcek olarak anılacaktır. Diğer oyunlardan kat kat fazla oynanan Kara Böcek, Neşecan'ın o küçücük haliyle Cumhurbaşkanı İsmet İnönüile de tanışmasına vesile olacaktır.
Daha sonra Devlet Operası'na alınır. Soprano olarak yetiştirilir. Carmen, La Bohem operalarında, Peter İlyiç Çaykovski'nin Kuğu Gölü'nde yaşını aşan görevler alır. Muhsin Ertuğrul'la Büyükbaba ve Torunu oyununu birlikte oynarlar. Bu arada bir de Halkevi'nde de halk tiyatrosu eğitimi alır. Ve bütün bunlar o henüz ilkokula başlamadan gerçekleşir.