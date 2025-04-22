22 Nisan 2025, Salı
Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı
Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek'in hayatı kitap oldu. "İşte Benim Masalım" adlı kitabında geçmişin en çok konuşulan olaylarından biri olan eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek'in evliliği hakkında merak edilenleri de kaleme aldı. Usta sanatçı, aradan yıllar geçmesine rağmen kardeşini affetmediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:01