Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

"AFFETMEDİM"

Kitap öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, 'ihanet' olayını da kaleme aldığını söyledi. Karaböcek, şöyle konuştu:

"O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!"