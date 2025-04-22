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Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek'in hayatı kitap oldu. "İşte Benim Masalım" adlı kitabında geçmişin en çok konuşulan olaylarından biri olan eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek'in evliliği hakkında merak edilenleri de kaleme aldı. Usta sanatçı, aradan yıllar geçmesine rağmen kardeşini affetmediğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:01
Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Usta şarkıcı Neşe Karaböcek, 1964'te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974'te sona ermişti. Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek'le nikah masasına oturdu.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek, aralarında 50 yılı aşkın süredir devam eden bu olayı da kitabında yazdı.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

"AFFETMEDİM"

Kitap öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, 'ihanet' olayını da kaleme aldığını söyledi. Karaböcek, şöyle konuştu:

"O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!"

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

İKİ KARDEŞ DÜŞMAN OLDU

O konulardan biri de; sanatçıyı kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek'le birbirine düşman eden "enişte" olayı.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Neşe Karaböcek 1964'te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974'te sona ermişti.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek'le nikâh masasına oturdu.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek'in 50 yılı aşkın süren küslüğü hala devam ediyor.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Gülden Karaböcek ise şöyle konuşmuştu: "Ablam beni fettan bir kadın olarak göstermek istedi. Beni ölmemi isteyecek kadar kıskanıyordu ve müzik piyasasında olmamı istemiyordu.

Neşe Karaböcek 50 yıldır affetmiyor! Eski eşi ve kardeşinin ihanetiyle yıkılmıştı

Ama bu evliliğe beni olaylar zorladı, çünkü tek başıma ortada kaldım. Annem ve babamı da bana düşman etti..."