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Haberler Galeri Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

Yalı Çapkını dizisinin Abidin'i Ersin Arıcı'nın öyle görüntüleri çıktı ki... Oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını, sezonun ilgi çeken yapımları arasında. Youtube şaşkına çeviren izlenme rakamlarına erişen Yalı Çapkını dizisi sosyal medyada da çok konuşulurken, oyuncularına dair tüm detaylar merak ediliyor. Onlardan biri de dizide Ferit Korhan'ın (Mert Ramazan Demir) ekürisi ağır abi Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı. Ünlü oyuncu Arıcı hakkında kimdir, kaç yaşında gibi araştırma yapanlarsa bu görüntüleri görünce şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 18:21
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Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Aracı yalbırdak canlı yayına katıldı nerede o kabadayı haller! Ersin Arıcı milyonların önünde ağda yaptırdı... Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisi sezona hızlı girdi, bu hızla ivmesini de artırdı. Dizi kısa süre içerisinde reytinglerde ve sosyal medyada zirvelere çıkarken oyuncuları da buradan nasibini alarak popülerlik kazandı. Onlardan biri de Abidin karakterine canlandıran Ersin Arıcı oldu. Oyuncu ile ilgili araştırma yapan kullanıcılar karşılarında çıkan görüntüleri büyük bir şaşkınlıkla seyretti. Arıcı'nın katıldığı programdaki hallerine inanamadı.

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Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

Yalı Çapkını dizisiyle herkesin merak ettiği Ersin Arıcı bugünlerde araştırılıp merak edilen isimler arasında yer alıyor.

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Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

ERSİN ARICI

Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan oyuncu, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

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Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne gitti.

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Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

Amatör olarak ilgilendiği oyunculuğu eğitim alarak profesyonelleştiren oyuncu Deniz Erdem Eric Morris Metod Oyunculuk Eğitimi aldı. Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monoloğu Workshop'u ve Zeynep Kumral ile İleri Oyunculuk Atölyesi de oyuncunun aldığı eğitimler arasında.