Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Aracı yalbırdak canlı yayına katıldı nerede o kabadayı haller! Ersin Arıcı milyonların önünde ağda yaptırdı... Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisi sezona hızlı girdi, bu hızla ivmesini de artırdı. Dizi kısa süre içerisinde reytinglerde ve sosyal medyada zirvelere çıkarken oyuncuları da buradan nasibini alarak popülerlik kazandı. Onlardan biri de Abidin karakterine canlandıran Ersin Arıcı oldu. Oyuncu ile ilgili araştırma yapan kullanıcılar karşılarında çıkan görüntüleri büyük bir şaşkınlıkla seyretti. Arıcı'nın katıldığı programdaki hallerine inanamadı.