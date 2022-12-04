04 Aralık 2022, Pazar
Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!
Yalı Çapkını dizisinin Abidin'i Ersin Arıcı'nın öyle görüntüleri çıktı ki... Oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Şerif Sezer, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri Yalı Çapkını, sezonun ilgi çeken yapımları arasında. Youtube şaşkına çeviren izlenme rakamlarına erişen Yalı Çapkını dizisi sosyal medyada da çok konuşulurken, oyuncularına dair tüm detaylar merak ediliyor. Onlardan biri de dizide Ferit Korhan'ın (Mert Ramazan Demir) ekürisi ağır abi Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı. Ünlü oyuncu Arıcı hakkında kimdir, kaç yaşında gibi araştırma yapanlarsa bu görüntüleri görünce şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 04.12.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 18:21
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