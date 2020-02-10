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Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

92. Oscar Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerinin buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına akın eden ünlüler birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. Gecede giydiği kıyafetle öne çıkan isim ise Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman oldu. Portman'ın adaylık alamayan kadın yönetmenlere atıfta bulunduğu ceketi kırmızı halının en çok konuşulan olayı oldu.

92. Oscar ödüllerinde kazananlar belli oldu |Video 92. OSCAR ÖDÜLLERİNDE KAZANANLAR BELLİ OLDU |VİDEO

Giriş Tarihi: 10.02.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 12:23
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Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde en çok eleştirilen konu kadın yönetmenlerin adaylık olamaması olmuştu. The Farewell, Booksmart, Little Woman gibi iddiaları filmlerin kadın yönetmenlerinin Akademi tarafından görmezden gelinmesi ayrımcılık ve eşitsizlik yorumlarına yol açmıştı.

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Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman da tepkisini kırmızı halıda gösterdi ve aday olamayan kadın yönetmenleri unutmadı.

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Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

Portman törene, Akademi tarafından göz ardı edilen ve adaylık alamayan kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir kıyafetle katıldı.

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Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

Portman'ın kıyafetinde Lorene Scafaria, Marielle Heller, Lulu Wang, Alma Har'el, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas, Céline Sciamma gibi bu sene adaylık alamamış kadın yönetmenlerin isimleri yer alıyor.

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Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

Portman, kıyafetiyle ilgili olarak ise "Bu yıl harika çalışmaları tanınmamış kadınları ince bir şekilde tanımak istedim" ifadelerini kullandı.