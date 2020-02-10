Natalie Portman'ın 'mesajlı' ceketi Oscar Ödül Törenine damga vurdu

92. Oscar Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerinin buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 92. Oscar Ödülleri kırmızı halısına akın eden ünlüler birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. Gecede giydiği kıyafetle öne çıkan isim ise Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman oldu. Portman'ın adaylık alamayan kadın yönetmenlere atıfta bulunduğu ceketi kırmızı halının en çok konuşulan olayı oldu.